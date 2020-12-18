Без найкращого воротаря: ФІФА назвала символічну збірну 2020 року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) визначилася з символічною збірною-2020 року, не довіривши місце у воротах найкращому голкіперу року Мануелю Ноєру з "Баварії".

Як повідомляється на офіційному сайті ФІФА, на позиції "першого номера" за підсумками голосування опинився представник "Ліверпуля" Аліссон Беккер. Повністю команда з найкращих футболістів 2020 року має такий вигляд:

Голкіпер: Аліссон Беккер ("Ліверпуль")

Захисники: Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Альфонсо Девіс ("Баварія")

Півзахисники: Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Тьяго Алькантара ("Баварія"), Йозуа Кімміх ("Баварія")

Нападники: Ліонель Мессі ("Барселона"), Роберт Левандовскі ("Баварія"), Кріштіану Роналду ("Ювентус")

Нагадаємо, що раніше журнал France Football оголосив про скасування церемонії вручення щорічної нагороди "Золотий м'яч" у 2020-му через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нагороду найкращому футболіста 2020 року за версією ФІФА вперше отримав поляк Роберт Левандовскі, а приз за найкращий гол – кореєць Хин-Мін Сон із "Тоттенхема".