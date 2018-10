Без Мессі та Роналду: яким буде Ель-Класико без двох геніїв

Знав би Франко Васкес, чим обернеться його фол проти Лео Мессі в матчі "Севільї" з "Барселоною"... Звичайно, Васкес просто боровся за м'яч і навіть не підозрював про наслідки падіння Мессі. Але в підсумку той фол став фатальним - перелом руки для Лео, виліт його на тривалий час і нові труднощі для "Барселони". А для Примери й зовсім почалася нова ера - вперше за багато років Ель-Класико пройде без Мессі та Роналду.

Так, багато вболівальників вже й не пам'ятають подібних часів, а для маленьких-юних любителів футболу таке дербі взагалі за рамками реальності. Але тим не менше - центральний матч чемпіонату Іспанії пройде без Мессі з Роналду, який влітку взагалі покинув Іспанію. Вперше за 11 років! Поки це навіть представляють не всі.

OBOZREVATEL міркує - чи дійсно все так глобально і серйозно? Або всього лише незначна зміна для Ель-Класико, яке переживало і не таке?

У далекому 2007-му...

За останнє 10-річчя протистояння Мессі та Роналду вийшло на "галактичний" рівень. Португалець і аргентинець в кінці 2000-х стали головними антагоністами сучасного футболу, їх гонка триває постійно, а зустріч в дербі - вершина захоплення для уболівальників по всій планеті.

За багато років любителі футболу настільки звикли до цієї "боротьби титанів", що вже і не приймають іншої реальності. А вона була, нехай аж 11 років тому. Грудень 2007-го, напередодні католицького Різдва - "Барса" і "Реал" зустрічаються на "Камп Ноу" в, як завжди, зіркових складах. На двох забивають всього 1 гол, який допомагає мадридцям наблизити до себе чемпіонство.

Про зустріч Роналду та Мессі тоді навіть не думають (хіба що найпалкіші футбольні фанатики). Мессі вже став основним і великим гравцем "синьо-гранатових", але тільки починає здобувати світове визнання. А Роналду й зовсім грає в іншій країні - в Англії, за "Манчестер Юнайтед". Тільки через рік-два з'являться перші розмови про бажання португальця перебратися до Іспанії і одягнути футболку "Реала".

Це була зовсім інша ера для обох клубів, якщо порівнювати з нинішніми "Реалом" і "Барселоною". За "вершкових" ще грають Фабіо Каннаваро, Рууд ван Ністелрой і сам Рауль (а ще такі персонажі як Уеслі Снейдер і Габі Хайнце). І хоча на лавці досить скромний Бернд Шустер, зірковість зашкалює - "Реал" домінує на внутрішній арені, хоча в Лізі чемпіонів в цілому поступається по успішності "Барсі".

За "Барселону" ж ще грали Рафа Марскес, Пуйоль, Ето'о і сам Роналдіньо. Команда Райкарда, яка ще в 2006-му блискуче вигравала Лігу чемпіонів, в сезоні 2007/08 терпить удар по амбіціях. У підсумку "блаугранас" займають лише 3 місце в Прімері, пропустивши вперед "Реал" і "Вільярреал", а в ЛЧ вилітають в півфіналі від МЮ. Райкард після 5 років роботи звільнений.

Що цікаво, з складів останнього дербі без Мессі та Роналду зараз на дві команди таки залишився один футболіст - захисник "вершкових" Серхіо Рамос. Людина-брила для мадридців, який пережив цілу епоху.

Перша зустріч - в Барселоні, але не в Прімері

Так, перша очна зустріч Лео і Кріштіану відбулася не в чемпіонаті Іспанії, хоча матч пройшов якраз в Барселоні. Аргентинець і португалець зустрілися віч-на-віч у вищезгаданій дуелі "Барси" з МЮ в Лізі чемпіонів. У першому матчі 1/2-ї обидва вийшли зі старту, але нічим не відзначилися - гра завершилася 0:0.

В цілому ж перші 3 зустрічі Мессі та Роналду пройшли в ЛЧ: дві - в згаданому півфіналі 2008-го, а ось третя - відразу в фіналі в 2009-му. І ось тут Мессі вже забиває, по суті, ставлячи переможну крапку в матчі - 2:0. Роналду ж покидає поле дуже засмученим, а в підсумку в футболці МЮ КР7 так нічого і не протиставив ЛМ10 - 2 поразки, 1 нічия і 0 голів.

І тільки в листопаді 2009-го відбувається дебютна зустріч зірок саме в Прімері - "Барселона" приймає "Реал" і скромно обігрує його 1:0, а обидва супергероя толком нічим не відзначилися. Але заруби ще будуть протягом наступних років. У 2011-му обидва забивають єдині голи в матчі та розписують нічию, забивають на двох 3 м'ячі або дублями вершать долю путівки у фінал турніру. А далі Лео і КріРо і зовсім будуть робити удвох 4 м'ячі за матч, видаючи дуже яскраві битви.

У підсумку перевага все ж за Лео - один проти одного вони зіграли 35 матчів у всіх турнірах (33 за клуби і два "товарняка" за збірні), з яких Мессі виграв 16, а Роналду - 10. І в голах Ліонель теж попереду - 22 проти 19-ти. В останній їх зустрічі, в травні 2018 го дві суперзірки також забили по голу і розійшлися на нічиї 2:2 в Прімері.

А потім Роналду виїхав до Італії, перейшовши в "Ювентус". Але рандеву ще будуть - в останні роки "Юве" постійно добирається до півфіналу-фіналу ЛЧ, не раз перетинаючись там і з "Барселоною". З огляду на нинішню форму і амбіції "Ювентуса", Роналду і Мессі напевно зустрінуться ще мінімум раз.

"Барселона" без Мессі

"Якою буде "Барселона" без Мессі - досить спірне питання, яке все частіше розбурхує уми синьо-гранатових уболівальників. Уже зараз зрозуміло, що після відходу особистості такого калібру "Барсі" як клубу (не просто команді, а клубу) буде дуже непросто - настане період своєрідного спаду і перебудови. Піде час на те, щоб почати нове життя без Лео.

Поки ж, коли Лео буде близько місяця заліковувати перелом руки, у "блаугранас" пробний період життя без Мессі. Хоча в цьому сезоні Ернесто Вальверде вже не раз ротував склад, залишаючи Ліонеля на лавці запасних. Реакція була не з кращих - вболівальники не розуміли до кінця цих рішень, результат кульгав, а "Барса" дуже невдало розпочала сезон.

Але в глибині дкші багато хто розуміє, що Вальверде все робить правильно. Мессі вже 31, і "Барселоні" краще поступово навчитися без Лео обігравати аутсайдерів і середняків, будучи здатною виграти чемпіонат, ніж потім різко та болісно зламати систему повним відходом Мессі.

Зараз же ситуація показує, що нічого страшного з "Барсою" без Мессі не трапиться. Команда Вальверде поступово стабілізувалася, здобула впевнену перемогу в ЛЧ над "Інтером" і з непоганим настроєм підходить до Ель Класіко.

"Реал" без Роналду

Не скажеш, щоб "Реал" на протязі років геть залежав від Роналду, але його відхід все ж досить боляче вдарив по "вершковим". Атака позбулася головної зірки і бомбардира, на заміну не прийшов гравець великого калібру, результативність погіршилася. Але все це було прогнозовано, і поки в Мадриді досить спокійно ставляться до лихоманки.

Прощання з Роналду збіглося з відходом Зінедіна Зідана з тренерської лави, що разом змусило "вершкових" перевернути чергову сторінку в своїй історії. Але створюється враження, що зараз боси "Реала" не прагнуть робити різких рухів - не дивлячись на багато чуток про звільнення Хулена Лопетегі, він залишається на місці і, досить імовірно, протримається там мінімум до зими. Це стане таким собі "буферним періодом" для "вершкових", під час якого команда ще більше пройде переломний етап, а керівництво зможе краще виявити "симптоми" і отримає більше часу на ключові рішення. Ймовірно, це буде прихід в грудні умовного Конте під зимове трансферне вікно для створення ідеальної команди на сезон 2019/20.

Зараз же "Реал" чимало "ковбасить" - серія невдач з антирекордом, 7 місце в Прімері після 9 турів, невпевнений хід в Лізі чемпіонів. Так, у Зідана був Роналду, але не факт, що зараз би його присутність сильно змінила картину. Хіба що могла трохи підсолодити. У будь-якому випадку відхід КріРо вже назрівав, а разом з ним - і завершення циклу команди, яка виграла з Зіданом 3 ЛЧ поспіль.

Зараз же гра "Реала" слабка у багатьох компонентах, і в Ель-Класико різкого поліпшення чекати не варто.

Нові протистояння

Раз немає ні Мессі, ні Роналду, пора вже переходити на нові принципові протистояння. Тим більше, їх вистачає. З "олд-скульних" - батл Луїса Суареса та Серхіо Рамоса. Мадридський захисник явно не дасть спуску форварду "Барси", а той не стане мовчати у відповідь на провокації. На найближчий час зустрічі Рамоса і Суареса на полі можуть стати повноцінно фішкою дербі та його родзинкою.

Раніше також чимало захоплювалися "національним хорватським" дербі - Модріч проти Ракітіча. Два хорватських генія в останні роки є основним елементами півзахисту своєї команди і часто роблять гру в центрі поля.

It 's time to look at the centre of the pitch for the two #ElClasico clubs. It's 🇭🇷 vs 🇭🇷 and we want to know, are you team Rakitic or are you team Modric?