Без Мессі та Роналду в топ-3: названі найбільш технічні гравці в історії футболу

Портал GiveMeSport склав рейтинг найбільш технічних гравців в історії футболу. Номером один у списку став Дієго Марадона, а Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду не потрапили в топ-3.

Нападник "Барселони" і шестиразовий володар "Золотого м'яча" зайняв п'яту позицію в рейтингу, а португалець і зовсім опинився поза топ-10 – на 13-му місці. Інший сучасний футболіст, що вирізняється неймовірною технікою, бразилець Неймар з ПСЖ обійшов Роналду і став 12-м.

Ліонель Мессі Goal.com

Що стосується трійки найкращих, то крім Марадони в неї увійшли Рональдіньо і Йохан Кройфф. Топ-10 рейтингу виглядає наступним чином:

1. Дієго Марадона;

2. Рональдіньо;

3. Йохан Кройфф;

4. Зінедін Зідан;

5. Ліонель Мессі;

6. Джордж Бест;

7. Тьєррі Анрі;

8. Андрес Іньєста;

9. Андреа Пірло;

10. Хаві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольна обсерваторія CIES опублікувала список десяти найкращих футболістів п'яти найсильніших чемпіонатів Європи. Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду опинилися поза топ-10.