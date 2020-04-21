Без Мессі та Роналду в топ-3: названі найбільш технічні гравці в історії футболу
Портал GiveMeSport склав рейтинг найбільш технічних гравців в історії футболу. Номером один у списку став Дієго Марадона, а Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду не потрапили в топ-3.
Нападник "Барселони" і шестиразовий володар "Золотого м'яча" зайняв п'яту позицію в рейтингу, а португалець і зовсім опинився поза топ-10 – на 13-му місці. Інший сучасний футболіст, що вирізняється неймовірною технікою, бразилець Неймар з ПСЖ обійшов Роналду і став 12-м.
Що стосується трійки найкращих, то крім Марадони в неї увійшли Рональдіньо і Йохан Кройфф. Топ-10 рейтингу виглядає наступним чином:
1. Дієго Марадона;
2. Рональдіньо;
3. Йохан Кройфф;
4. Зінедін Зідан;
5. Ліонель Мессі;
6. Джордж Бест;
7. Тьєррі Анрі;
8. Андрес Іньєста;
9. Андреа Пірло;
10. Хаві.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольна обсерваторія CIES опублікувала список десяти найкращих футболістів п'яти найсильніших чемпіонатів Європи. Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду опинилися поза топ-10.