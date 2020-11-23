Без Мессі: "Барселона" назвала заявку на матч із "Динамо"
Каталонська "Барселона" відразу без кількох лідерів вирушила на матч четвертого туру Ліги чемпіонів із київським "Динамо", який відбудеться 24 листопада на НСК "Олімпійський".
Головний тренер "блаугранас" Рональд Куман назвав заявку з 19 футболістів, до якої не увійшли Серхіо Роберто, Жерар Піке, Ансу Фаті, Серхіо Бускетс, Люк Де Йонга і головна зірка команди Ліонель Мессі.
Повністю заявка "Барселони" на матч із "Динамо" виглядає так:
воротарі – тер Штеґен, Нето, Пенья;
захисники – Дест, Лангле, Альба, Фірпо Хуніор, Мінгеса;
півзахисники – Ален, Пьяніч, Пуч, Коутіньйо, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес;
нападники – Грізманн, Брейвеейт, Дембеле, Конрад.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило 15 футболістів перед матчами з "Інгульцем" і "Барселоною".