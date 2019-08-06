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"Без мене": Мілевський розповів про перемогу Зеленського на виборах

1.7т Читати матеріал російською

Ексфорвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський розповів про своє ставлення до президента Володимира Зеленського.

"Чи голосував я на останніх виборах? Ми тоді були на зборах. Не було часу і можливості. Не вийшло. Але Зеленський і без мене виграв, я б за нього голосував", — сказав Мілевський в інтерв'ю Onliner.

Також футболіст згадав, як під час перебування актором студії "Квартал 95" Володимир Зеленський його пародіював:

Артем Мілевський

Артем Мілевський

"Круто було. Одна була телевізійна пародія, а іншу показували на виступі в концертному залі. Покликали кількох футболістів, мене в тому числі. Коли йшов, чесно, не знав, що Зеленський буде показувати. Уже в залі попередив Андрій Шевченко: "Про тебе трохи пожартують". Мені в той вечір і Женька Кошовий сказав: "Давай, готуйся!" — "В сенсі?!" — "Ну все, зараз буде про тебе номер". Я кажу: "Та годі! Дуркуєте ви. Що, більше немає про кого? У тебе в залі Шева, Ребров, Шовковський, Алієв..."

За словами Мілевського, йому сподобалися жарти про нього зі сцени.

"Дуже смішно, у мене сльози текли від сміху. Мені сподобалося, що всім зайшло. Потім ще Жека Кошовий зображував мій перехід в "Газіантеп" у тюбетейці. Мені сподобався діалог: "На балконі палити не можна!" — "А сигарети?".

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Футболіст додав, що хоча він тісно і не спілкувався із Зеленським, але підтримував добрі стосунки з ним і командою "Кварталу".

"З ним завжди було легко. Думаю, і хлопцям із" Кварталу "було легко з нами. Вони творчі люди, футболісти — теж творчі люди. Вони наші матчі дивилися, ми — їхні концерти. А так, щоб зустрічатися і вечеряти, не траплялося. А Зеленський, звичайно, крутий. Кмітливий, адекватний, із харизмою і відмінним почуттям гумору", — сказав Мілевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський несподівано звернувся до президента Зеленського, пригадавши йому роль у "Кварталі".

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Особи
Артем Мілевський Володимир Зеленський
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