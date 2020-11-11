Без лідера: стала відома заявка збірної України на матч із Польщею

Михайло Морозов Футбол 11:44, 11.11.2020

Тренерський штаб Андрія Шевченка визначився з футболістами, які допоможуть збірній України в контрольному поєдинку проти Польщі, який відбудеться в середу, 11 листопада, в Катовіце.

З 25 гравців, які полетіли на матч, до заявки потрапили 23. Наставник нашої національної команди вирішив дати відпочинок лідеру півзахисту з "Шахтаря" Тарасу Степаненку та голкіперу "Ворскли" Дмитру Різнику.

Повністю список футболістів, які можуть вийти на поле в зустрічі з поляками, виглядає наступним чином:

1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Євген Чеберко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10 Жуніор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Юхим Конопля, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Богдан Михайличенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Валерій Бондар, 19. Олександр Зубков, 20. Віктор Коваленко, 21. Євген Макаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зірка збірної Польщі не прийме участь у матчі проти України.

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