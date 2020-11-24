Без кількох лідерів: "Шахтар" назвав заявку на матч проти "Боруссії" М в ЛЧ

20 футболістів донецького "Шахтаря" потрапили в заявку команди на матч четвертого туру Ліги чемпіонів проти "Боруссії" М.

Як повідомляється на офіційній сторінці "гірників" у Twitter, у Менхенгладбаху українському клубу не допоможуть захисник Давид Хочолава, півзахисники Тайсон і Віктор Коваленко і нападник Дентіньо, зате в "основу" повернулися гравець оборони Валерій Бондар і вінгер Марлос. Повністю список футболістів "Шахтаря", які зможуть взяти участь в поєдинку з "Боруссією" М, має такий вигляд:

Голкіпери: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко.

Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Маркіньос Сіпріано, Вітао, Сергій Болбат, Валерій Бондар.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Маркос Антоніо, Тете, Манор Соломон, Алан Патрік, Майкон, Георгій Судаков.

Нападники: Жуніор Мораес, Фернандо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "гірників" Луїш Каштру поділився очікуваннями від поєдинку проти "Боруссії" М, який відбудеться в середу, 25 листопада.