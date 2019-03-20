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"Без гнилі": у збірній України розповіли, як зустріли бразильського зрадника "Динамо"

1.6тЧитати матеріал російською

Форвард збірної України Роман Яремчук розповів, як у національній команді сприйняли натуралізацію і виклик нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Мораес і Шевченко

Мораес і Шевченко

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"Абсолютно нормально зустріли Мораеса. Я його давно і добре знаю. Він приємна людина. У мене з Жуніором гарні стосунки. Як людина він дуже хороша, без гнилі. До того ж він великий професіонал. У збірній з ним всi нормально спілкуються, вітаються. Збірна України — це інша команда, тут всі дружні", — сказав Яремчук в інтерв'ю sport.ua.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес зізнався, з якої причини зважився прийняти громадянство нашої країни.

Нагадаємо, що в літнє трансферне вікно влітку 2018-го форвард "Динамо" Мораес підписав контракт із донецьким "Шахтарем". Футболістів київської команди образило це рішення і в першому очному протистоянні з гірниками вони не потиснули бразильцю руку.

Колишній партнер Мораеса воротар "Динамо" Денис Бойко різко висловився про перехід бразильця у "Шахтар".

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Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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