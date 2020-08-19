Без Гармаша, але з Родрігесом: "Динамо" оголосило заявку на УПЛ

Київське "Динамо" оголосило заявку на українську Прем'єр-лігу 2020/21. До неї увійшов 71 футболіст.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, в будь-який момент, навіть після початку чемпіонату, столичний клуб зможе дозаявити гравців.

Відзначимо, що поза заявкою залишилися Денис Гармаш і Ахмед Алібеков, повернулися з оренди , а також Беніто і Роман Вантух, які готувалися до нового сезону разом із першою командою.

Повністю заявка "Динамо" виглядає наступним чином ( "*" виделені футболісти зі списку "Б")

Воротарі: №1 Георгій Бущан, №71 Денис Бойко, №31 Владислав Кучерук *, Руслан Нещерет *, Денис Ігнатенко, Богдан Ісаченко *, Валентин Моргун *, Іларіон Тугай *, Артем Фастів *.

Захисники: №4 Денис Попов *, №13 Артем Шабанов, №16 Віталій Миколенко *, №24 Олександр Тимчик, №26 Микита Бурда, №94 Томаш Кендзьора, Богдан Білошевський *, Ілля Забарний *, Олександр Сирота *, Крістіан Біловар *, Антон Боль *, Костянтин Вівчаренко *, Максим Дячук *, Денис Кузик *, Данило Мащенко *, Євген Опанасенко *, Данило Скорко *, Данило Хондак *.

Півзахисники: №5 Сергій Сидорчук, №7 Беньямін Вербич, №8 Володимир Шепелєв, №10 Микола Шапаренко, №14 Карлос де Пена, №15 Віктор Циганков, №17 Богдан Леднєв, №18 Олександр Андрієвський, №20 Олександр Караваєв, №22 Жерсон Родрігес, №29 Віталій Буяльський, №99 Міккель Дуелунд, Сергій Булеца *, Віктор Близниченко *, Роман Бодня *, Володимир Бражко *, Артур Ващишин *, Владислав Велетень *, Назар Волошин *, Вікентій Волошин *, Ділан Вуанту *, Дмитро Єфименко *, Жозе Мартін Рібейру *, Микита Ісадченко *, Вадим Мащенко *, Микола Михайленко *, Ярослав Надольский *, Ілля Скрипник *, Юрій Тлумак *, Артем Хацкевич *, Антон Царенко *, Артем Шулянський *, Олександр Яцик *.

Форварди: №9 Фран Соль, №11 Георгій Цитаїшвілі *, №70 Назарій Русин, Євген Ісаєнко *, Ібрагім Каргбо *, Владислав Супряга *, Владислав Ванат * Ігор Горбач *, Навін Малиш *, Кирило Попов *, Данило Сухоручко *.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, де можна буде подивитися перший офіційний матч Луческу біля керма "Динамо".

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