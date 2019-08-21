Без єдиного дотику: в Португалії забили найбільш неймовірний гол в історії футболу

Юні футболісти португальського "Спортинга" стали авторами по істині самого феноменального і неймовірного голу в історії.

У черговому матчі національної першості U-15 з "Альмейрімом" команда з Лісабона відзначилася вже через 13 секунд після початку зустрічі. При цьому гравці "левів" жодного разу не торкнулися м'яча.

Новини Футболіст збірної України забив красивий гол у чемпіонаті Бельгії

13 saniyede topa dokunmadan gol atan Sporting U15 takımı :) pic.twitter.com/xMrWLQPKaw - Mertcan Bulca (@mertcanbulca) 20 серпня 2019 р

Футболісти "Альмейріма" розіграли м'яч з центра поля і довели його до свого воротаря Мануеля Пінейро. Той відпасував м'яч захиснику, який побоюючись пресингу з боку суперника, повернув пас партнеру. Пінейро не змыг влучити по м'ячу після чого той опинився в сітці.

Відзначимо, що в результаті "Спортинг" відсвяткував розгромну перемогу – 4:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст англійського "Чарльтона" Лайл Тейлор відзначився новим стилем виконання ударів з 11-метрової позначки.

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