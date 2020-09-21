Без двох нападників: стала відома заявка "Динамо" на матч із "Гентом"

Олександр Чеканов Футбол 18:18, 21.09.2020 Оновлено: 18:38, 21.09.2020

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до першого кваліфікаційного матчу плей-офф Ліги чемпіонів із "Гентом".

Наставник "біло-синіх" розраховує на 23 гравців. Відзначимо, що у складі киян відсутні іспанський форвард Фран Соль, данський півзахисник Міккель Дуелунд і український нападаючий Артем Кравець, який уже залишив команду.

Список гравців "Динамо", які можуть зіграти з "Гентом".

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;

Захисники: Вівчаренко, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Шабанов;

Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вантух, Вербич, де Пена, Караваєв, Ледньов, Сидорчук, Цітаішвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв;

Нападники: Родрігес, Супряга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали київське "Динамо" фаворитом протистояння з бельгійським "Гентом" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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