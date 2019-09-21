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21 вересня • оновлено в 22:21
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"Без Донбасу, без Донецька, без "Донбас Арени"..." Срна розповів про мрію Ахметова

4.3т Читати матеріал російською

Тренер "Шахтаря" Даріо Срна, вітаючи президента донецького клубу з днем народження, розповів про мрію Ріната Леонідовича.

"Знаю, що у Ахметова є дві мрії: одна - це повернутися на батьківщину, а друга - виграти Лігу чемпіонів. Але я вас скажу, що без Донбасу, без Донецька, без "Донбас Арени" ми не виграємо Лігу чемпіонів. Тому нам потрібна тільки одна мрія - щоб настав мир в Донбасі. І я знаю, що це велика мрія нашого президента. Тому вітаю його з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, щоб настав мир на Донбасі, щоб скоро повернулися додому", - сказав Срна в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, вітаючи Ахметова з днем народження, розповів про те, як переживає Рінат Леонідович.

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Особи
Рінат Ахметов Даріо Срна
Тег
ФК Шахтар
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