Без Буяльського: названа заявка "Динамо" на матч з "Ювентусом" в ЛЧ

Київське "Динамо" полетіло на виїзний матч п'ятого туру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса" без одного з ключових футболістів – півзахисника Віталія Буяльського.

Згідно з інформацією на офіційному сайті столичного клубу, головний тренер Мірча Луческу взяв у Турин 24 футболістів. Повністю заявка киян має такий вигляд:

Голкіпери: Бойко, Нещерет, Бущан;

Захисники: Попов, Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Караваєв;

Півзахисники: Сидорчук, Белуце, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаїшвілі, де Пена, Циганков, Леднєв, Андрієвський, Гармаш;

Нападники: Супряга, Родрігес, Клейтон.

Як повідомляє на своїй сторінці в Twitter заступник головного редактора "Спорт-Експрес в Україні" Дмитро Ільченко, Буяльський пошкодив ребро після зіткнення з одноклубником Денисом Гармашем у грі з "Ворсклою" (2:0). Крім нього на поєдинок з "Ювентусом" не полетіли захисники Микита Бурда й Олександр Тимчик і півзахисник Міккель Дуелунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч проти туринського клубу в ЛЧ відбудеться в середу, 2 грудня. У попередньому турі "Динамо" розгромно поступилося "Барселоні" на НСК "Олімпійський" з рахунком 0:4.