Без Бесєдіна: "Динамо" ухвалило важливе рішення

15 січня київське "Динамо" вирушить на перший навчально-тренувальний збір, який в цьому році пройде в турецькому Белеку і триватиме два тижні – до 28 січня.

Пресслужба столичного клубу повідомила список футболістів, які готуватимуться з "Динамо" до другої частини сезону в Туреччині. Головний тренер Олексій Михайличенко взяв з собою 29 виконавців – 25 польових гравців і чотирьох воротарів.

Олексій Михайличенко ФК "Динамо"

Воротарі: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Захисники: Піваріч, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вівчаренко, Забарний, Шабанов;

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадірі, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Цитаішвілі, Караваєв

Нападники: Соль, Каргбо, Русин.

У Туреччині з "Динамо" не буде нападника Жерсона Родрігеса – він залишиться в Києві, і його подальша доля в команді перебуває під питанням. Крім того, не включений у список і Артем Бесєдін, який провалив допінг-тест після матчу групового етапу Ліги Європи проти "Мальме", і зараз, за неофіційною інформацією від dynamo.kiev.ua, йому заборонено проводити тренування з командою.

З "біло-синіми" в Туреччину вирушать відразу три молодих захисника – Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко і Ілля Забарний. Крім того, включений у список нападник Назарій Русин, що повернувся з оренди в "Зорі", а також недавнє придбання столичного клубу – 19-річний форвард юнацької збірної Бельгії Ібрагім Каргбо.

ФК "Динамо"

Безпосередньо під час збору до "Динамо" в будь-який момент може приєднатися нігерійський півзахисник Беніто, який вже узгодив контракт з "біло-синіми", але поки не прибув до Києва через проблеми з закордонним паспортом і українською візою.

В рамках першого збору наша команда проведе шість контрольних поєдинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку січня півзахисник Денис Гармаш залишив "Динамо" і підписав контракт з новим клубом.

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