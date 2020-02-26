Форвард збірної України Артем Бесєдін отримав дискваліфікацію за вживання допінгу, а Олександра Усика позбавили чемпіонських боїв у 2020 році.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 25 лютого.
Крім того, в Лізі чемпіонів відбулися чергові матчі 1/8 фіналу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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