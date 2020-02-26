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26 лютого • оновлено в 10:43
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Бесєдіна дискваліфіковано за допінг: спортивні підсумки 25 лютого

1.3т
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Форвард збірної України Артем Бесєдін отримав дискваліфікацію за вживання допінгу, а Олександра Усика позбавили чемпіонських боїв у 2020 році.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 25 лютого.

Крім того, в Лізі чемпіонів відбулися чергові матчі 1/8 фіналу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Олександр Емельяненко Рамзан Кадиров Олександр Усик Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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