Форвард збірної України Артем Бесєдін отримав дискваліфікацію за вживання допінгу, а Олександра Усика позбавили чемпіонських боїв у 2020 році.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 25 лютого.

Крім того, в Лізі чемпіонів відбулися чергові матчі 1/8 фіналу. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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