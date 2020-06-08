У його крові знайшли заборонений препарат фонтурацетам, який потрапив до його організму через помилку головлікаря "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін розповів про ставлення до головного лікаря команди Леоніда Миронова, через якого він отримав річну дискваліфікацію за допінг.

"Я, м'яко кажучи, сказав, щоб я його більше не бачив у своєму житті. Щоб він просто на очі мені не попадався. Як це немає образи, якщо людина забрала у мене рік? Я займався улюбленою справою, а він забрав у мене рік. Може навіть трохи більше. Звичайно, якісь образи є. Але що я йому зроблю? Надавати лящів, бити його або щось ще за це? А насправді є, за що. Я знаю, що я ніколи нічого не приймав", – розповів Бесєдін в ефірі програми "Профутбол".

Артем Бесєдін dynamo.kiev.ua

Він зізнався, що боїться пити ліки без відома лікарів, тому завжди діяв дуже обережно, коли мова заходила про хвороби.

"Я взагалі дуже боюся пити щось без відома лікарів, це взагалі не для мене. Я завжди цього цурався. Коли я кудись лечу, і у мене є температура, я завжди на зв'язку з доктором, а ліки беру тільки на базі "Динамо". У цьому плані я дуже скрупульозний. По цій історії можна фільм знімати", – додав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в УЄФА винесли остаточний вердикт у справі Бесєдіна.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!