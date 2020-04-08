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8 квітня • оновлено в 22:09
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Бесєдін розповів, як пережив ситуацію з дискваліфікацією через допінг

3.2т
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Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін дав перший коментар з приводу дискваліфікації через допінг, який був виявлений у нього після матчу п'ятого туру Ліги Європи проти "Мальме".

"Я вам скажу, як її пережив, коли вийду з неї. Є ще час, який треба подолати гідно. Це як позбавити людину улюбленої справи. Про це важко говорити. Ще нічого не вирішено. Не хочу про це говорити, тому що до кінця ще нічого не вирішено. Є ще час", – сказав Бесєдін в інтерв'ю Footballua.tv.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК "Динамо" Київ

Він також зазначив, що в цій важкій ситуації йому дуже допомогли сім'я та президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Моя сім'я і президент клубу підтримали мене. До розмови з ними я був дуже пригнічений. Висловили розуміння, що це не моя провина. Спасибі їм велике за це", – додав футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше про провалений допінг-тест Артема Бесєдіна стало відомо 20 грудня 2019 року. 25 лютого УЄФА виніс вердикт футболісту.

Пізніше з'явилася інформація про те, яким чином заборонений препарат потрапив в організм гравця.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
допінговий скандал
Особи
Ігор Суркіс Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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