Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін дискваліфікований на 1 рік через провалений допінг-тест після матчу п'ятого туру Ліги Європи проти "Мальме".

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, такий термін пояснюється тим, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста та клубу, встановивши, що в діях футболіста немає суттєвої провини. Оскільки Бесєдін був відсторонений від участі у змаганнях з 19 грудня 2019 року, дискваліфікація футболіста почала діяти саме з цієї дати.

Варто зазначити, що розгляд справи проводився за прискореною процедурою в Апеляційному органі УЄФА без попереднього розгляду Контрольним, етичним і дисциплінарним органом УЄФА на прохання самого футболіста.

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