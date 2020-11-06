"Бенфіка" зробила приголомшливий камбек в ЛЄ, відігравши два голи в меншості. Відео

"Бенфіка" зробила вражаючий камбек у домашньому матчі третього туру Ліги Європи проти шотландського "Рейнджерс".

Португальці відкрили рахунок вже на другій хвилині, але на 19-й залишилися в меншості – за фол останньої надії був вилучений центральний захисник команди Ніколас Отаменді. В середині першого тайму гостям вдалося забити два голи за дві хвилини та вийти вперед.

У другій половині "Рейнджерс" подвоїв перевагу і, здавалося, забезпечив собі перемогу в поєдинку, але футболісти "Бенфіки" проявили неймовірну силу волі та відігралися. За 13 хвилин до закінчення основного часу вони скоротили відставання в рахунку, а вже в компенсований час зуміли звести матч внічию – 3:3.

Після трьох ігор португальці та шотландці впевнено лідирують в групі D з сімома набраними очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Рапід" і "Дандолк" видали фантастичну кінцівку поєдинку, забивши п'ять голів за останні 15 хвилин.