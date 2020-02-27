Головна Новини
28 лютого • оновлено в 02:19
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Бенфіка" - "Шахтар": відеоогляд матчу Ліги Європи

Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з португальською "Бенфікою". Поєдинок пройшов у Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш" і завершився з рахунком 3:3.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд цього матчу.

"Бенфіка" Португалія – "Шахтар" Україна 3:3 (2:1, 1:2)

Голи: 1:0 – 9 Пицци, 1:1 – 12, автогол Рубен Діаш, 2:1 – 36 Рубен Діаш, 3:1 – 47 Рафа Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік.

Бенфіка – Влаходімос, Грімальдо, Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Феррі, Шикін (Сеферович, 67), Таарабт, Рафа Сілва, Вайгль, Пицци (Жота, 79), Дієго Соуза (Вінісіус, 79).

Шахтар – Пятов, Додо, Матвієнко, Ісмаїлі, Кривцов, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Степаненко, Алан Патрік (Хочолава, 90), Маркос Антоніо, Мораес.

Попередження: Ісмаїлі (43), Рафа Сілва (50), Тайсон (83), Коноплянка (87).

Новини
Де і коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:розклад трансляцій

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в першому матчі 1/18 фіналу "Шахтар" обіграв "Бенфіку". Поєдинок плей-офф Ліги Європи пройшов в Харкові на ОСК "Металіст" і завершився з рахунком 2:1.

Всі ключові події трапилися в другому таймі. Українська команда першою відкрила рахунок, але через 10 хвилин гості змогли його зрівняти. Вирішальний гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Шахтар – Бенфіка" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Шахтар – Бенфіка Ліга Європи
Місце
Португалія Лісабон
Теги
ФК Шахтар ФК Бенфіка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ренцо Оливо
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Федерико Дельбонис
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку
Анастасия Потапова
VS
Лейла Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.76 Сделать ставку
Рената Сарасуа
VS
Тамара Зиданшек
Победа Ренаты Сарасуа с форой в +4,5 гейма
1.78 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Кристина Макхейл
Тотал больше 21,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Чжу Линь
VS
Сю Ван
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристиан Гарин
VS
Алехандро Давидович Фокина
Победа Кристиана Гарина с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Григор Димитров
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Рафаэль Надаль
Победа Сун У Квона с форой в +5,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Динамо
Хозяева не проиграют
4.4 Сделать ставку