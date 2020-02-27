"Бенфіка" - "Шахтар": відеоогляд матчу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з португальською "Бенфікою". Поєдинок пройшов у Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш" і завершився з рахунком 3:3.

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"Бенфіка" Португалія – "Шахтар" Україна 3:3 (2:1, 1:2)

Голи: 1:0 – 9 Пицци, 1:1 – 12, автогол Рубен Діаш, 2:1 – 36 Рубен Діаш, 3:1 – 47 Рафа Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік.

Бенфіка – Влаходімос, Грімальдо, Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Феррі, Шикін (Сеферович, 67), Таарабт, Рафа Сілва, Вайгль, Пицци (Жота, 79), Дієго Соуза (Вінісіус, 79).

Шахтар – Пятов, Додо, Матвієнко, Ісмаїлі, Кривцов, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Степаненко, Алан Патрік (Хочолава, 90), Маркос Антоніо, Мораес.

Попередження: Ісмаїлі (43), Рафа Сілва (50), Тайсон (83), Коноплянка (87).

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в першому матчі 1/18 фіналу "Шахтар" обіграв "Бенфіку". Поєдинок плей-офф Ліги Європи пройшов в Харкові на ОСК "Металіст" і завершився з рахунком 2:1.

Всі ключові події трапилися в другому таймі. Українська команда першою відкрила рахунок, але через 10 хвилин гості змогли його зрівняти. Вирішальний гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.

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