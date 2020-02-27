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27 лютого • оновлено в 23:18
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"Бенфіка" - "Шахтар": онлайн відео голів Ліги Європи

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Донецький "Шахтар" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи грає з португальською "Бенфікою". Поєдинок проходить в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш"

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.

"Бенфіка" Португалія – "Шахтар" Україна 2:1

1:0 – 9 Пицци

1:1 – 12, автогол Рубен Діаш

2:1 – 36 Рубен Діаш

Бенфіка – Влаходімос, Грімальдо, Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Феррі, Шикін, Таарабт, Рафа Сілва, Вайгль, Пицци, Дієго Соуза.

Шахтар – Пятов, Додо, Матвієнко, Ісмаїлі, Кривцов, Тайсон, Марлос, Степаненко, Алан Патрік, Маркос Антоніо, Мораес.

Новини
На матчі "Шахтаря" в Прем'єр-лізі України відбулася історична подія

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в першому матчі 1/18 фіналу "Шахтар" обіграв "Бенфіку". Поєдинок плей-офф Ліги Європи пройшов в Харкові на ОСК "Металіст" і завершився з рахунком 2:1.

Всі ключові події трапилися в другому таймі. Українська команда першою відкрила рахунок, але через 10 хвилин гості змогли його зрівняти. Вирішальний гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Ліга Європи Шахтар – Бенфіка
Місце
Португалія Лісабон
Теги
ФК Шахтар ФК Бенфіка
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