"Бенфіка" намагається купити у "Шахтаря" гравця збірної України – ЗМІ

Максим Іншаков Футбол 22:21, 23.12.2020 Оновлено: 23:32, 23.12.2020

Португальська "Бенфіка" веде переговори з "Шахтарем" щодо трансферу півзахисника збірної України Віктора Коваленка, повідомляє Record.

Представники віцечемпіона Португалії вже зв'язалися з 24-річним футболістом, у якого в кінці цього сезону закінчується контракт з українським клубом.

Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і виступає за основну команду з 2015 року. У поточному сезоні український хавбек провів 11 матчів, в яких забив чотири голи. За даними Transfermarkt вартість гравця складає € 4,5 млн.

За національну команду Віктор дебютував в 2016-м. У складі "синьо-жовтих" зіграв 30 матчів, відзначившись однієї результативною передачею і заробивши чотири попередження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник "Шахтаря" Луїш Каштру в інтерв'ю португальським ЗМІ виділив в своїй команді саме Віктора Коваленко.

Головний тренер донецького клубу не поскупився на компліменти футболістові, назвавши його фантастичним гравцем.

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