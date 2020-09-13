Бельгійський футболіст вчинив "промах століття". Відео

Максим Іншаков Футбол 10:58, 13.09.2020 Оновлено: 10:59, 13.09.2020

Півзахисник "Мехелен" Астер Вранкс відзначився неймовірним промахом в матчі 5-го туру чемпіонату Бельгії проти "Остенде".

На 67-й хвилині після невдалої гри голкіпера гостей м'яч відскочив до Вранкса. 17-річний хавбек залишився сам на сам з порожніми воротами, але забити гол з метрової дистанції не зміг. Замість цього гравець "Мехелен" наступив на м'яч, впав і втратив забійний момент.

Цей промах дорого обійшовся господарям. На 5-ій доданій хвилині захисник Хендрі замкнув навіс Юльсагера і вирвав три очки для "Остенде".

У мережі цей момент назвали "промахом століття".

Вболівальники в шоці
Twitter Eleven Sports
Фанати називають цей момент промахом століття
Twitter Eleven Sports

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Зімбабве Ноуледж Мусон не забив з п'яти метрів в матчі Кубка Африки проти національної команди Уганди. Газета The South African назвала епізод "промахом тисячоліття".

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