Бельгійський футболіст вчинив 'промах століття'. Відео

Півзахисник "Мехелен" Астер Вранкс відзначився неймовірним промахом в матчі 5-го туру чемпіонату Бельгії проти "Остенде".

На 67-й хвилині після невдалої гри голкіпера гостей м'яч відскочив до Вранкса. 17-річний хавбек залишився сам на сам з порожніми воротами, але забити гол з метрової дистанції не зміг. Замість цього гравець "Мехелен" наступив на м'яч, впав і втратив забійний момент.

Цей промах дорого обійшовся господарям. На 5-ій доданій хвилині захисник Хендрі замкнув навіс Юльсагера і вирвав три очки для "Остенде".

У мережі цей момент назвали "промахом століття".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Зімбабве Ноуледж Мусон не забив з п'яти метрів в матчі Кубка Африки проти національної команди Уганди. Газета The South African назвала епізод "промахом тисячоліття".

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