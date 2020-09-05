Бджола залишила Кріштіану Роналду без футболу

Футболіста Кріштіану Роналду вжалила в ногу бджола, через що він не зміг зіграти за національну збірну Португалії в поєдинку з Хорватією.

Зоряний нападник "Ювентуса" не ввійшов до складу команди на матч Ліги націй. Причиною стала інфекція правої стопи, викликана укусом комахи, повідомляє портал Football Italia.

"Я дуже сумніваюся, що з ним стовідсотково все буде в порядку", – сказав на пресконференції тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

За його словами, Кріштіану добре тренувався, але в середу у нього раптово почервонів і розпух палець на нозі. Симптоми нагадують укус бджоли.

"Тепер ми повинні почекати. З такою інфекцією невідомо, скільки часу займе відновлення", – додав наставник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Португалія виграла торішній розіграш турніру. Команда стала першою в історії переможницею Ліги націй.

Відзначимо, що напередодні збірна України в 1-му турі Ліги націй обіграли суперників з Швейцарії. Вирішальний гол в середині другого тайму забив Олександр Зінченко. На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.