Бажання Мессі піти з "Барселони" назвали найбільшою зрадою в історії футболу

Ліонель Мессі має намір покинути "Барселону".
Відомий іспанський журналіст Еду Агірре жорстко розкритикував зірку каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі, який висловив бажання залишити клуб.
На думку представника ЗМІ, аргентинський футболіст не має права йти з команди, коли у неї з'явилися проблеми з досягненням результату.
"Для мене Мессі здійснює найбільшу зраду в історії футболу. Мессі кидає "Барселону", біжить з корабля, що тоне. Він не повинен йти зараз. Вболівальники "Барселони" цього не заслуговують", – наводить слова Агірре Marca.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі має намір продовжити кар'єру в англійському "Манчестер Сіті", який тренує екснаставник "Барселони" Хосеп Гвардіола. При цьому ЗМІ з'ясували, що каталонський клуб поставив жорстку умову футболісту для розриву контракту.
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