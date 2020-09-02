Бажання Мессі піти з "Барселони" назвали найбільшою зрадою в історії футболу

Відомий іспанський журналіст Еду Агірре жорстко розкритикував зірку каталонської "Барселони" Ліонеля Мессі, який висловив бажання залишити клуб.

На думку представника ЗМІ, аргентинський футболіст не має права йти з команди, коли у неї з'явилися проблеми з досягненням результату.

"Для мене Мессі здійснює найбільшу зраду в історії футболу. Мессі кидає "Барселону", біжить з корабля, що тоне. Він не повинен йти зараз. Вболівальники "Барселони" цього не заслуговують", – наводить слова Агірре Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі має намір продовжити кар'єру в англійському "Манчестер Сіті", який тренує екснаставник "Барселони" Хосеп Гвардіола. При цьому ЗМІ з'ясували, що каталонський клуб поставив жорстку умову футболісту для розриву контракту.

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