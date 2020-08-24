"Баварія" встановила історичний рекорд у Лізі чемпіонів

Олександр Чеканов Футбол 14:33, 24.08.2020 Оновлено: 15:10, 24.08.2020

Мюнхенська "Баварія" встановила "вічний" рекорд Ліги чемпіонів, вигравши всі матчі сезону 2019/2020.

Команда Ганса-Дітера Фліка провела в розіграші 11 матчів, завершивши їх на свою користь.

На груповому етапі мюнхенці зустрічалися з англійським "Тоттенгемом", грецьким "Олімпіакосом" і сербською "Црвєною звєздою". Шість зустрічей "Баварія" виграла із загальним рахунком 24:5.

В 1/8 фіналу мюнхенський колектив не залишив шансів лондонському "Челсі" – 3:0 та 4:1. У чвертьфіналі баварці знищили "Барселону" – 8:2. У битві за вихід до фіналу ЛЧ німці розгромили французький "Ліон" (3:0), а у вирішальній грі перемогли іншого представника Франції – ПСЖ (1:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати ПСЖ влаштували масові заворушення в Парижі після поразки улюбленої команди у фіналі Ліги чемпіонів.

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