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"Баварія" встановила історичний рекорд у Лізі чемпіонів

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,1 т.
Баварія виграла Лігу чемпіонів ушосте

Баварія виграла Лігу чемпіонів ушосте.

Мюнхенська "Баварія" встановила "вічний" рекорд Ліги чемпіонів, вигравши всі матчі сезону 2019/2020.

Команда Ганса-Дітера Фліка провела в розіграші 11 матчів, завершивши їх на свою користь.

На груповому етапі мюнхенці зустрічалися з англійським "Тоттенгемом", грецьким "Олімпіакосом" і сербською "Црвєною звєздою". Шість зустрічей "Баварія" виграла із загальним рахунком 24:5.

В 1/8 фіналу мюнхенський колектив не залишив шансів лондонському "Челсі" – 3:0 та 4:1. У чвертьфіналі баварці знищили "Барселону" – 8:2. У битві за вихід до фіналу ЛЧ німці розгромили французький "Ліон" (3:0), а у вирішальній грі перемогли іншого представника Франції – ПСЖ (1:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати ПСЖ влаштували масові заворушення в Парижі після поразки улюбленої команди у фіналі Ліги чемпіонів.

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