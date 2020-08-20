"Баварія" встановила історичний рекорд Ліги чемпіонів

Німецька "Баварія" гарантовано заробить понад 120 мільйонів євро за підсумками виступів у Лізі чемпіонів у сезоні-2019/20, встановивши фінансовий рекорд за всю історію проведення турніру, повідомляє Kicker.

Попереднє досягнення належало "Барселоні", яка заробила 117,73 млн євро в 2019 році.

У нинішньому сезоні система виплат виглядає так:

Вихід у груповий етап: 15,25 мільйона євро;

Груповий етап: 2,7 млн євро за перемогу. (16,2 млн євро за 6 перемог);

Вихід в 1/8 фіналу: 9,5 млн євро;

Вихід до чвертьфіналу: 10,5 млн євро;

Вихід у півфінал: 12 млн євро;

Вихід у фінал: 15 млн євро;

Перемога в Лізі чемпіонів: 4 млн євро + 3,5 млн євро за потрапляння в Суперкубок УЄФА.

Водночас "Баварія" отримає додатково 33,24 млн євро, оскільки займає третю позицію в рейтингу, заснованому на результатах команди в Лізі чемпіонів за останнє десятиліття. Також мюнхенці зароблять 11,5 млн євро від телевізійних прав.

У результаті клуб отримає в цілому 123 мільйони євро. Сума зросте до 130 мільйонів у разі перемоги в ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Баварія" у неділю, 23 серпня, зіграє в фіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Поєдинок пройде в Лісабоні на "Ештадіу да Луш". Названо телеканали, які покажуть зустріч.