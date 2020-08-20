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"Баварія" встановила історичний рекорд Ліги чемпіонів

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,6 т.
ФК Баварія

Баварія заробила за сезон ЛЧ 120 млн євро.

Німецька "Баварія" гарантовано заробить понад 120 мільйонів євро за підсумками виступів у Лізі чемпіонів у сезоні-2019/20, встановивши фінансовий рекорд за всю історію проведення турніру, повідомляє Kicker.

Попереднє досягнення належало "Барселоні", яка заробила 117,73 млн євро в 2019 році.

У нинішньому сезоні система виплат виглядає так:

  • Вихід у груповий етап: 15,25 мільйона євро;

  • Груповий етап: 2,7 млн євро за перемогу. (16,2 млн євро за 6 перемог);

  • Вихід в 1/8 фіналу: 9,5 млн євро;

  • Вихід до чвертьфіналу: 10,5 млн євро;

  • Вихід у півфінал: 12 млн євро;

  • Вихід у фінал: 15 млн євро;

Перемога в Лізі чемпіонів: 4 млн євро + 3,5 млн євро за потрапляння в Суперкубок УЄФА.

Водночас "Баварія" отримає додатково 33,24 млн євро, оскільки займає третю позицію в рейтингу, заснованому на результатах команди в Лізі чемпіонів за останнє десятиліття. Також мюнхенці зароблять 11,5 млн євро від телевізійних прав.

У результаті клуб отримає в цілому 123 мільйони євро. Сума зросте до 130 мільйонів у разі перемоги в ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Баварія" у неділю, 23 серпня, зіграє в фіналі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ. Поєдинок пройде в Лісабоні на "Ештадіу да Луш". Названо телеканали, які покажуть зустріч.

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Ліга чемпіонівФК Баварія
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