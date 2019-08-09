"Баварія" встановила феноменальний рекорд результативності

"Баварія" забила 23 голи в одному матчі. Таку неймовірну результативність мюнхенцям вдалося показати в товариському матчі з "Роттах-Егерном", що представляє одну з нижчих ліг Німеччини.

"Баварія" забила 23 голи в матчі ФК "Баварія"

Найбільше забив півзахисник Корентін Толіссо, що став автором чотирьох голів. По три м'ячі в актив записали нападники Роберт Левандовскі, Томас Мюллер і Квасі Врідт, а також хавбек Леон Горецка. Півзахисник Ренату Саншеш оформив дубль. По одному м'ячу у ворота суперника відправили форварди Леон Даяку, Серж Гнабрі і Александер Нолленбергер, а також хавбек Сарпріт Сінгх. Гравець "Роттах-Егерна" Ларс Дітріх став автором автоголу.

Sanches ⚽⚽

Dajaku ⚽

Lewandowski ⚽⚽⚽

Gnabry ⚽

Tolisso ⚽⚽⚽⚽

Müller ⚽⚽⚽

Wriedt ⚽⚽⚽

Singh ⚽

Goretzka ⚽⚽⚽

Dietrich OG. ⚽

Nollenberger ⚽ pic.twitter.com/JcGQUkVybV - FC Bayern English (@FCBayernEN) 8 серпня 2019 р

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