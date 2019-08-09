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"Баварія" встановила феноменальний рекорд результативності

1.8т Читати матеріал російською

"Баварія" забила 23 голи в одному матчі. Таку неймовірну результативність мюнхенцям вдалося показати в товариському матчі з "Роттах-Егерном", що представляє одну з нижчих ліг Німеччини.

"Баварія" забила 23 голи в матчі

"Баварія" забила 23 голи в матчі

ФК "Баварія"

Найбільше забив півзахисник Корентін Толіссо, що став автором чотирьох голів. По три м'ячі в актив записали нападники Роберт Левандовскі, Томас Мюллер і Квасі Врідт, а також хавбек Леон Горецка. Півзахисник Ренату Саншеш оформив дубль. По одному м'ячу у ворота суперника відправили форварди Леон Даяку, Серж Гнабрі і Александер Нолленбергер, а також хавбек Сарпріт Сінгх. Гравець "Роттах-Егерна" Ларс Дітріх став автором автоголу.

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Місце
Німеччина
Тег
ФК Баварія
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