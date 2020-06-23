"Баварія" та ПСЖ цікавляться футболістом "Шахтаря"

Михайло Морозов Футбол 14:21, 23.06.2020

Захисник донецького "Шахтаря" Додо підтвердив інтерес до своєї персони з боку "Баварії" та ПСЖ.

"Я дуже радий, що в моїй кандидатурі зацікавлені такі великі європейські клуби. Мій агент відправив мені інформацію про це, не дивлячись на те, що я не хочу, щоб мене зараз турбували", – розповів бразилець в інтерв'ю виданню Globo.

Додо зазначив, що на сьогоднішній день він повністю зосереджений на виступах за українську команду.

"Я поважаю клуб, у мене тут все виходить. Питаннями мого майбутнього займаються агенти. "Шахтар" продовжує виступи в Лізі Європи, і я хочу проявити себе в цьому турнірі. Тим не менш, мова йде про великі клуби, гранди європейського футболу. Перехід в один із них добре б позначився на моїй кар'єрі", – підсумував Додо.

Бразилець взяв участь у 31 матчі в складі "гірників", відзначившись двома забитими голами і п'ятьма результативними передачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Баварія" запропонувала за Додо 25 мільйонів євро, але "Шахтар" хоче отримати більше грошей за свого бразильського таланта.

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