"Баварія" – "Севілья": названо фаворита Суперкубка УЄФА

Мюнхенська "Баварія" та іспанська "Севілья" у четвер, 24 вересня, розіграють перший євротрофей сезону.

На стадіоні "Пушкаш Арена" в столиці Угорщини Будапешті команди розіграють Суперкубок УЄФА. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" – "Севілья". Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Німецька команда вважається явним фаворитом зустрічі. Ставки на перемогу "Баварії" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,36. Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх іспанців досягають рівня 6,50.

Водночас на те, що мюнхенці стануть володарем трофея, можна поставити з коефіцієнтом 1,17. А на "Севілью" пропонується котирування 4,50.

Відзначимо, що на поєдинку будуть присутні вболівальники. Однак стадіон буде заповнено на 30%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мюнхенська "Баварія" встановила історичний рекорд у Лізі чемпіонів, вигравши всі матчі турніру за сезон.