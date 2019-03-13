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Баварія - Ліверпуль: онлайн-трансляція 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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Одна з топових пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з'ясує відносини в Мюнхені, де "Баварія" прийме "Ліверпуль".

Після жеребкування це протистояння здавалося найкращим в 1/8-й. Але в першому матчі команди явно не виправдали очікувань, розписавши досить прагматичну нічию 0:0. Тепер матч в Німеччині отримав ще більше стратегічне значення, коли на перший план вийде тактика і стратегія, а не видовищність.

До всього іншого за пару днів до поєдинку на "Альянц-Арені" в "Ліверпулі" заговорили про те, що можуть і пожертвувати Лігою чемпіонів заради того, щоб повноцінно поборотися за чемпіонство в АПЛ, що "червоні" вже зачекалися (останнього разу золото АПЛ було у "Ліверпуля" аж 19 років тому).

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OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу в Мюнхені, який почнеться о 22:00 за київським часом.

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/8 ФІНАЛУ (МАТЧ-ВІДПОВІДЬ)

Мюнхен (Німеччина). "Альянц-Арена". 22:00

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні побачити протистояння двох грандів європейського футболу можна буде в прямому ефірі на каналі "Футбол 2". Крім того, трансляцію з Німеччини в своїй сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 3", а також білоруський "Білорусь 5".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Мохаммед СалахЮрген КлопРоберт Левандовскі
Місце
НімеччинаМюнхен
Теги
ФК БаваріяФК Ліверпуль
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