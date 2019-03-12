МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Баварія — Ліверпуль: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

505Читати матеріал російською

Німецька "Баварія" та англійський "Ліверпуль" зійдуться в битві за путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Після нульової нічиєї в першій зустрічі 1/8 фіналу команди зіграють на полі стадіону "Альянц Арена" у Мюнхені в середу, 13 березня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Баварія – Ліверпуль. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Новини
"Заплати мені": капітан "Реала" рознервувався після провалу в Лізі чемпіонів

"Ліверпуль" – "Баварія"

"Ліверпуль" – "Баварія"

В Україні побачити протистояння двох грандів європейського футболу можна буде в прямому ефірі на каналі "Футбол 2". Крім того, трансляцію з Німеччини в своїй сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 3", а також білоруський "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів від "Аякса" оголосив про сенсаційне повернення в клуб Зінедіна Зідана.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
НімеччинаМюнхен
Теги
ФК БаваріяФК Ліверпуль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки