Баварія — Ліверпуль: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Німецька "Баварія" та англійський "Ліверпуль" зійдуться в битві за путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Після нульової нічиєї в першій зустрічі 1/8 фіналу команди зіграють на полі стадіону "Альянц Арена" у Мюнхені в середу, 13 березня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Баварія – Ліверпуль. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

"Ліверпуль" – "Баварія"

В Україні побачити протистояння двох грандів європейського футболу можна буде в прямому ефірі на каналі "Футбол 2". Крім того, трансляцію з Німеччини в своїй сітці запланували російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 3", а також білоруський "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів від "Аякса" оголосив про сенсаційне повернення в клуб Зінедіна Зідана.

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