Батько Мессі зустрівся з керівництвом "Барселони": ЗМІ опублікували результати

Рекламний постер у Барселоні з зображенням Мессі.

У Барселоні відбулася зустріч між Хорхе Мессі, батьком і агентом Ліонеля Мессі, і президентом каталонського клубу Жозепа Бартомеу.

Як пише Diario Sport, сторони не досягли якоїсь угоди з питання про можливе припинення виступу аргентинського нападника за "Барсу". Бартомеу намагався переконати батька Мессі в тому, що гравець повинен залишитися в клубі. Хорхе намагався домовитися про припинення виступiв сина за "Барселону".

Mundo Deportivo уточнює, що Бартомеу не вiдiйшов від займаної позиції і вимагає виплати 700 млн євро від клубу, який хоче підписати контракт із Мессі.

На зустрічі, яка тривала 1,5 години, крім батька Мессі і Бартомеу були присутні Родріго Мессі (брат Ліонеля), Хав'єр Бордас і юрист Хорхе Пекур.

Сторони продовжать консультації, щоб знайти рішення, яке влаштує і тих, і інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через 20 років після переходу в "Барселону", Мессі повідомив каталонському клубу про своє бажання покинути клуб, щоб грати за іншу команду в цьому сезоні.

Пізніше було опубліковано листа Лео, в якому він просить "Барселону" розiрвати контракт.

"Барселона" відреагувала на це прохання Мессі, зазначивши, що буде вимагати з аргентинського нападника 700 мільйонів євро за дострокове розірвання договору.

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