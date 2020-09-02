Батько Мессі зробив заяву після зустрічі з Бартомеу

Хорхе Мессі, батько і агент нападаючого "Барселони" Ліонеля Мессі, зробив лаконічну заяву після зустрічі з президентом "Барселони" Жозепоп Бартомеу.

В ході зустрічі сторони не змогли врегулювати існуючі протиріччя.

"Мій син не залишається", – цитує Хорхе tycsports.com.

Хорхе Мессі після зустрічі з Бартомеу tycsports.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час спілкування з Мессі-старшим Бартомеу не вiдiйшов від займаної позиції і вимагає виплати 700 млн євро від клубу, який хоче підписати контракт із Мессі.

На зустрічі, яка тривала 1,5 години, крім батька Мессі і Бартомеу були присутні Родріго Мессі (брат Ліонеля), Хав'єр Бордас і юрист Хорхе Пекур.

Сторони продовжать консультації, щоб знайти рішення, яке влаштує і тих, і інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через 20 років після переходу в "Барселону", Мессі повідомив каталонському клубу про своє бажання покинути клуб, щоб грати за іншу команду в цьому сезоні.

Пізніше було опубліковано листа Лео, в якому він просить "Барселону" розiрвати контракт.

"Барселона" відреагувала на це прохання Мессі, зазначивши, що буде вимагати з аргентинського нападника 700 мільйонів євро за дострокове розірвання договору.