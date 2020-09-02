Батько Мессі висловився про бажання сина піти з "Барселони"

Лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі навряд чи продовжить кар'єру в нинішній команді, незважаючи на спроби керівництва вмовити його залишитися.

Про це заявив агент і батько футболіста Хорхе Мессі, який 2 вересня прибув до Іспанії для проведення переговорів з президентом "синьо-гранатових" Хосепом Бартомеу.

"Лео буде важко залишитися в "Барселоні", – заявив Мессі-старший в коментарі El Chiringuito TV.

Відзначимо, що за даними ЗМІ, Ліонель вже погодив контракт з власниками "Манчестер Сіті". Угода буде розрахована на п'ять років і суму в 700 мільйонів євро. При цьому три роки аргентинський футболіст проведе в "Манчестер Сіті", а потім перейде в американський "Нью-Йорк Сіті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ дізналися про умову, яку "Барселона" висунула Мессі, якщо той хоче безкоштовно залишити клуб.