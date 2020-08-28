Батько Мессі розповів L'Equipe, в який клуб перейде Ліонель

Хорхе Мессі, батько аргентинського нападника "Барселони" Ліонеля Мессі, заявив, що його син перейде в "Манчестер Сіті".

За інформацією L'Equipe, Мессі-старшому подзвонив спортивний директор ПСЖ Леонардо. Бразилець хотів дізнатися подробиці ситуації з гравцем, що покидає "Барселону", і повідомити, що парижани зацікавлені в трансфері нападника.

Хорхе Мессі повідомив Леонардо, що Ліонель вже визначився з клубом і це буде "МанСіті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня Ліонель Мессі повідомив керівництво "Барселони" про бажання розірвати контракт. Він пояснив своє рішення особистими мотивами. При цьому ЗМІ назвали умову, при якому футболіст залишиться в столиці Каталонії.

Одним з претендентів на Ліонеля Мессі називають туринський "Ювентус", де виступає Кріштіану Роналду.

Також в пресі з'явилася інформація, що Лео подзвонив головному тренеру "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі і обговорив з ним своє майбутнє, а "Барселона" відправила футболістові факс з проханням залишитися в клубі до кінця кар'єри.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!