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Батько футболіста збірної України розплакався на трибуні на матчі з Сербією

1.5тЧитати матеріал російською

Футболіст збірної України Роман Яремчук довів до сліз свого батька забитим голом на "Арені Львів" у матчі проти команди Сербії.

Олександр Караваєв на 59-й хвилині отримав м'яч на правому фланзі, вбіг до штрафного і зробив поперечну передачу в центр. На вістрі атаки опинився нападник бельгійського "Гента", який замкнув пас точним ударом, зробивши рахунок 4:0.

Під час святкування камера вихопила на трибунах Олега Яремчука, батька форварда, який не зміг стримати сліз після успіху свого сина.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цей зворушливий момент.

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Шевченку влаштували овацію на прес-конференції після гри з Сербією

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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Тема
Євро-2020
Особа
Роман Яремчук
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
збірна України з футболу
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