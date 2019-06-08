Батько футболіста збірної України розплакався на трибуні на матчі з Сербією

Футболіст збірної України Роман Яремчук довів до сліз свого батька забитим голом на "Арені Львів" у матчі проти команди Сербії.

Олександр Караваєв на 59-й хвилині отримав м'яч на правому фланзі, вбіг до штрафного і зробив поперечну передачу в центр. На вістрі атаки опинився нападник бельгійського "Гента", який замкнув пас точним ударом, зробивши рахунок 4:0.

Під час святкування камера вихопила на трибунах Олега Яремчука, батька форварда, який не зміг стримати сліз після успіху свого сина.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цей зворушливий момент.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Крім того, успіх українських футболістів викликав захват у Росії. Фанати визнають перевагу нашої команди.

Після гри Олександр Караваєв розповів про вчинок Шевченка, який допоміг "синьо-жовтим" перемогти.

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