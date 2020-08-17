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"Барселона" звільнила головного тренера

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,2 т.
Кіке Сетьєн

"Барселона" звільнила Кіке Сетьєна.

Головний тренер "Барселони" Кіке Сетьєн був звільнений зі своєї посади через кілька днів після ганебної поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" з рахунком 2:8.

Як повідомляє видання AS, спілкуючись з місцевими ЗМІ, президент каталонського клубу Хосеп Бартомеу сказав, що "Сетьєн звільнений".

Нагадаємо, що іспанський фахівець прийшов у "Барселону" після роботи в "Бетісі" у січні 2020 року, замінивши Ернесто Вальверде на посаді головного тренера. Під його керівництвом каталонський клуб програв чемпіонство мадридському "Реалу", зайнявши друге місце в Ла Лізі, і залишився без трофеїв у сезоні 2019/20, вилетівши у чвертьфіналах Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ювентус" звільнив Мауріціо Саррі після провалу в ЛЧ і призначив на його місце тренера-дебютанта.

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ФК Барселона
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