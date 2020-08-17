"Барселона" звільнила головного тренера

Головний тренер "Барселони" Кіке Сетьєн був звільнений зі своєї посади через кілька днів після ганебної поразки у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії" з рахунком 2:8.

Як повідомляє видання AS, спілкуючись з місцевими ЗМІ, президент каталонського клубу Хосеп Бартомеу сказав, що "Сетьєн звільнений".

Нагадаємо, що іспанський фахівець прийшов у "Барселону" після роботи в "Бетісі" у січні 2020 року, замінивши Ернесто Вальверде на посаді головного тренера. Під його керівництвом каталонський клуб програв чемпіонство мадридському "Реалу", зайнявши друге місце в Ла Лізі, і залишився без трофеїв у сезоні 2019/20, вилетівши у чвертьфіналах Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ювентус" звільнив Мауріціо Саррі після провалу в ЛЧ і призначив на його місце тренера-дебютанта.

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