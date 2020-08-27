"Барселона" знайшла заміну Мессі – Daily Mail

Максим Іншаков Футбол 20:23, 27.08.2020 Оновлено: 20:23, 27.08.2020

Каталонська "Барселона" розглядає сенегальського нападника Садіо Мане з "Ліверпуля" в якості заміни аргентинцеві Ліонелю Мессі, який незабаром повинен покинути команду, повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що 28-річний сенегалець готовий перебратися до Іспанії. При цьому "Барселоні" доведеться заплатити 119,5 мільйона євро за трансфер форварда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі повідомив керівництво "Барселони" про бажання розірвати контракт. Він пояснив своє рішення особистими мотивами. При цьому ЗМІ назвали умову, при якому футболіст залишиться в столиці Каталонії.

Одним з претендентів на Ліонеля Мессі називають туринський "Ювентус", де виступає Кріштіану Роналду.

Також в пресі з'явилася інформація, що Лео подзвонив головному тренеру "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі і обговорив з ним своє майбутнє, а "Барселона" відправила футболістові факс з проханням залишитися в клубі до кінця кар'єри.

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