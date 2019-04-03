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"Барселона" здійснила епічний камбек, пропустивши чотири голи

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Каталонська "Барселона" і "Вільярреал" видали феєричний матч в 30-му турі чемпіонату Іспанії з футболу.

Команди, по черзі наздоганяючи один одного, зіграли внічию – 4:4, причому "синьо-гранатові" забили двічі в компенсований час.

"Барса", яка виставила на гру далеко не основний склад, вже до 16-й хвилини повела в два м'ячі. Голи в складі гостей на свій рахунок записали Коутиньо та Малком. "Вільярреалу" вдалося швидко відзначитися у відповідь зусиллями Чуквуезе.

Вільярреал – Барселона

Вільярреал – Барселона

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А в другому таймі господарі шокували каталонців, відправивши в їх ворота ще три м'ячі. Екамбі, Іборра та Бакка до 80-й хвилині зробили рахунок 4:2 на користь своєї команди.

Неймовірно, але "Барса" зуміла уникнути поразки в компенсований час. Спочатку Мессі реалізував штрафний, а потім Суарес забив з лінії штрафного після подачі кутового.

Вільярреал – Барселона 4:4 (1:2, 3:2)
Голи: 0:1 – 12 Коутиньо, 0:2 – 16 Малком, 1:2 – 23 Чуквуезе, 2:2 – 50 Токо-Екамбі, 3:2 – 62 Іборра, 4:2 – 80 Бакка, 4:3 – 90 Мессі, 4:4 – 90 Суарес.
Вільярреал – Асенхо, Альваро Гонсалес, Фунес Морі, Руїс, Перес, Морланес (Касерес, 63), Касорла, Педраса, Чуквуезе (Бонера, 88), Іборра, Токо-Екамбі (Бакка, 74).
Барселона – тер стегон, Серджіо Роберто, Умтіті, Лангле, Альба, Відаль, Бускетс (Ракітіч, 73), Артур (Ален, 73), Малком, Суарес, Коутіньо (Мессі, 61).
Попередження: Альваро Гонсалес (36), Бускетс (39), Лангле (42), Фунес Морі (45), Відаль (77), Ален (83), Мессі (84), Серджіо Роберто (85), Касерес (90), Суарес (90).
Вилучення: Альваро Гонсалес (86).

Відзначимо, що втрата очок ніяк не позначилася на лідируючій позиції каталонської команди, яка на 8 очок випереджає мадридський "Атлетіко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер каталонського "Барселони" Ліонель Мессі забив шедевральний м'яч зі штрафного у ворота "Еспаньола".

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Місце
Іспанія
Теги
ФК БарселонаВільярреал
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