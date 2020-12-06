"Барселона" зазнала сенсаційної поразки в Іспанії. Відео

"Барселона" в матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Ла Лізі сенсаційно поступилася "Кадису" з однойменного міста в однойменній провінції в автономному співтоваристві Андалусія.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2, при цьому обидва голи були забиті після помилок каталонців.

На 8-й хвилині Оскар Мінгеси пробив по своїм воротам після подачі кутового, а на 63-й Клеман Лангле не зміг прийняти м'яч після ауту.

Перед матчем букмекерські контори на перемогу "Кадіса" давали коефіцієнт 8,60, в той час як успіх "Барси" оцінювався показником 1,39 (нічия – 5,25).

Після 10 турів "Барселона" займає в турнірній таблиці 7-й рядок з 14 пунктами. Це стало найгіршим стартом команди в чемпіонаті за останні 33 роки.

Найгірший старт "Барселони" за останні роки Twitter OptaJose

"Неймовірно, але ми програли через помилки, яку не очікували від нашої команди. Усі футболісти були расконцентріровани. Це величезний крок назад в наші шанси на боротьбу за Ла Лігу. Це розчаровує, але ми повинні з цим змиритися. Відставання в 12 очок від лідируючого "Атлетіко" Мадрид – це багато. Є гри, які потрібно вигравати, але якщо ми не зможемо поліпшити статистику в гостьових матчах, ми не зможемо нічого добитися ", – цитує головного тренера" Барселони "Роналда Кумана Marca.

Турнірне становище в чеміпонате Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" в останньому турі Лізі чемпіонів з рахунком 3: 0 розгромила "Ференцварош".