"Барселона" зазнала сенсаційної поразки в Іспанії. Відео

"Барселона" в матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Ла Лізі сенсаційно поступилася "Кадису" з однойменного міста в однойменній провінції в автономному співтоваристві Андалусія.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2, при цьому обидва голи були забиті після помилок каталонців.

На 8-й хвилині Оскар Мінгеси пробив по своїм воротам після подачі кутового, а на 63-й Клеман Лангле не зміг прийняти м'яч після ауту.

Перед матчем букмекерські контори на перемогу "Кадіса" давали коефіцієнт 8,60, в той час як успіх "Барси" оцінювався показником 1,39 (нічия – 5,25).

Після 10 турів "Барселона" займає в турнірній таблиці 7-й рядок з 14 пунктами. Це стало найгіршим стартом команди в чемпіонаті за останні 33 роки.

"Неймовірно, але ми програли через помилки, яку не очікували від нашої команди. Усі футболісти були расконцентріровани. Це величезний крок назад в наші шанси на боротьбу за Ла Лігу. Це розчаровує, але ми повинні з цим змиритися. Відставання в 12 очок від лідируючого "Атлетіко" Мадрид – це багато. Є гри, які потрібно вигравати, але якщо ми не зможемо поліпшити статистику в гостьових матчах, ми не зможемо нічого добитися ", – цитує головного тренера" Барселони "Роналда Кумана Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Барселона" в останньому турі Лізі чемпіонів з рахунком 3: 0 розгромила "Ференцварош".