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5 листопада • оновлено в 22:49
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"Барселона" зазнала сенсаційного фіаско в Лізі чемпіонів

"Барселона" зазнала сенсаційного фіаско в Лізі чемпіонів
Іспанська команда шокувала своїх шанувальників
1.8т Читати матеріал російською

Каталонська "Барселона" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів сенсаційно втратила очки в матчі з празькою "Славією". Поєдинок на "Камп Ноу" завершився внічию 0:0.

Іспанці весь поєдинок володіли територіальною перевагою і створили більшу кількість небезпечних моментів, але до реальної гостроти справа так і не дійшла. Підопічним Ернесто Вальверде вдалося лише чотири рази влучити у ствір воріт Коларжа, але до голу це не привело.

"Барселона" Іспанія – "Славія" Чехія 0:0 (0:0, 0:0)

Барселона – тер Стеген, Альба (Серджіо Роберто, 46), Лангле, Семеду, Піке, Бускетс (Ракітіч, 68), де Йонг, Відаль, Дембеле (Фаті, 65), Мессі, Грізманн.

Славія – Колар, Фрідріх, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауер, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайінка.

Попередження: Піке (14), Олайінка (21), Семеду (32), Бускетс (43), Станчу (48), Гушбауер (82), Кудела (84), Даніел Колар (90).

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Іспанія Барселона
Теги
ФК Барселона ФК Славiя
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