"Барселона" зазнала сенсаційного фіаско в Лізі чемпіонів

Каталонська "Барселона" в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів сенсаційно втратила очки в матчі з празькою "Славією". Поєдинок на "Камп Ноу" завершився внічию 0:0.

Іспанці весь поєдинок володіли територіальною перевагою і створили більшу кількість небезпечних моментів, але до реальної гостроти справа так і не дійшла. Підопічним Ернесто Вальверде вдалося лише чотири рази влучити у ствір воріт Коларжа, але до голу це не привело.

"Барселона" Іспанія – "Славія" Чехія 0:0 (0:0, 0:0)

Барселона – тер Стеген, Альба (Серджіо Роберто, 46), Лангле, Семеду, Піке, Бускетс (Ракітіч, 68), де Йонг, Відаль, Дембеле (Фаті, 65), Мессі, Грізманн.

Славія – Колар, Фрідріх, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауер, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайінка.

Попередження: Піке (14), Олайінка (21), Семеду (32), Бускетс (43), Станчу (48), Гушбауер (82), Кудела (84), Даніел Колар (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 6 листопада, свій поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів проведе донецький "Шахтар". "Гірники" в гостях зіграють із загребським "Динамо".

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