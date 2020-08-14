"Барселона" за 90 хвилин до матчу з "Баварією" повідомила про COVID-19 в команді

Французький легіонер каталонської "Барселони" Самюель Умтіті здав позитивний тест на коронавірус.
Про це за півтори години до чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів з мюнхенською "Баварією" повідомила прес-служба іспанського клубу.
"Після проведених у четвер, 13 серпня, ПЛР-тестів гравець першої команди Самюель Умтіті здав позитивний результат на COVID-19. У футболіста немає симптомів, він здоровий і перебуває вдома на самоізоляції. Клуб проінформував відповідні спортивні органи та органи охорони здоров'я, а також відстежує всіх людей, які контактували з гравцем, щоб вони могли пройти відповідні тести ПЛР", – йдеться у заяві "Барселони".
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