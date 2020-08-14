МоваЯзык

Топтеми:

"Барселона" за 90 хвилин до матчу з "Баварією" повідомила про COVID-19 в команді

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
3,4 т.
Самюель Умтіті

Самюель Умтіті заразився коронавірусjv. ФК "Барселона"

Французький легіонер каталонської "Барселони" Самюель Умтіті здав позитивний тест на коронавірус.

Про це за півтори години до чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів з мюнхенською "Баварією" повідомила прес-служба іспанського клубу.

"Після проведених у четвер, 13 серпня, ПЛР-тестів гравець першої команди Самюель Умтіті здав позитивний результат на COVID-19. У футболіста немає симптомів, він здоровий і перебуває вдома на самоізоляції. Клуб проінформував відповідні спортивні органи та органи охорони здоров'я, а також відстежує всіх людей, які контактували з гравцем, щоб вони могли пройти відповідні тести ПЛР", – йдеться у заяві "Барселони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) виключив з Ліги чемпіонів клуб з Косова через коронавірус.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Ліга чемпіонівФК БарселонаФК Баварія
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол