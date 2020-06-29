"Барселона" за 82 млн євро продала бразильського легіонера "Ювентусу"

Олександр Чеканов Футбол 19:23, 29.06.2020

Каталонська "Барселона" оголосила про те, що узгодила з туринським "Ювентусом" трансфер бразильського півзахисника Артура за 82 мільйони євро.

23-річний футболіст приєднається до італійської команди після закінчення нинішнього сезону. Туринці заплатять за гравця 72 мільйони євро, а ще 10 млн прописані в контракті між клубами в якості бонусів, інформує прес-служба "Барселони".

Артур перейшов до каталонського клубу з бразильського "Греміо" влітку 2018 го року. У футболці "Барси" півзахисник провів 71 матч – 47 в національному чемпіонаті, 10 в Кубку Іспанії, 13 в Лізі чемпіонів і одну гру в Суперкубку країни. На рахунку бразильця чотири забиті м'ячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці конфлікту між футболістами "Барселони" і головним тренером Кіке Сетьєном.

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