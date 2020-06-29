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"Барселона" за 82 млн євро продала бразильського легіонера "Ювентусу"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,3 т.
Артур провів за 'Барселону' 72 матчі

Артур провів за "Барселону" 72 матчі. ФК "Барселона"

Каталонська "Барселона" оголосила про те, що узгодила з туринським "Ювентусом" трансфер бразильського півзахисника Артура за 82 мільйони євро.

23-річний футболіст приєднається до італійської команди після закінчення нинішнього сезону. Туринці заплатять за гравця 72 мільйони євро, а ще 10 млн прописані в контракті між клубами в якості бонусів, інформує прес-служба "Барселони".

Артур перейшов до каталонського клубу з бразильського "Греміо" влітку 2018 го року. У футболці "Барси" півзахисник провів 71 матч – 47 в національному чемпіонаті, 10 в Кубку Іспанії, 13 в Лізі чемпіонів і одну гру в Суперкубку країни. На рахунку бразильця чотири забиті м'ячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці конфлікту між футболістами "Барселони" і головним тренером Кіке Сетьєном.

ТрансфериФК ЮвентусФК Барселона
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